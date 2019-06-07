مقتدى الصدر يأمر «سرايا السلام» بالانضمام للقوات المسلحة العراقية

أثنى الزعيم الديني في العراق، مقتدى الصدر، على قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي، التي تكونت لمحاربة تنظيم داعش، للقوات المسلحة العراقية.

وأعلن «الصدر» فك ارتباطه بسرايا السلام التي أسسها سابقا، إذا ما انضمت للقوات الأمنية النظامية، معتبرًا أن قرار رئيس الوزراء العراقي يعد خطوة مهمة نحو تأسيس دولة قوية، وذلك وفقًا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأمر الصدر قوات سرايا السلام بتنفيذ هذا القرار، قائلًا: «ما يهمني هنا أيضا أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر».