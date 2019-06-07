لبنان والاتحاد الأوروبي يبحثان دعم الإصلاحات في انتخابات 2022

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم الاثنين، مع وفد من الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات في الانتخابات المقبلة عام 2022، وقضية العودة الطوعية للنازحين السوريين.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات إن الوزيرة الحسن استقبلت قبل ظهر اليوم في مكتبها ببيروت "وفداً من الاتحاد الأوروبي ضم: المنسق العام لمفاوضات التوسعة وسياسات الجوار في المفوضية الأوروبية كريستيان دانيلسون ورئيس الحوكمة والأمن في بعثة الاتحاد الأوروبي رين نيلاند، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن".

وأضاف البيان أنه "تم التباحث في دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الجديدة في الانتخابات المقبلة عام 2022، وإدخال كل الأفكار والإصلاحات والمقترحات الإصلاحية".

وشدد الوفد، بحسب البيان،" على عمل البعثة مع وزارات معنية للتمكن من تحديد الثغرات وتمكين النساء لاحقا من الحصول على المساواة ،و على ضرورة مشاركة المرأة في مراكز اتّخاذ القرار".

وتناول الجانبان "واقع النازحين السوريين في ضوء التطورات الأخيرة، والعودة الطوعية للنازحين، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع التي يقدمها للنازحين والمجتمعات المضيفة لهم".

كما شدد الوفد للوزيرة الحسن "على دعم الاتحاد الأوروبي لأنسنة المخافر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة تنشيط دور الشرطة المجتمعية والشرطة البلدية في التعاطي الإيجابي مع المواطنين والموقوفين".