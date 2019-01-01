القضاء التونسي يحقق مع مواطنين من بيلاروسيا بتهمة التجسس

أفاد متحدث قضائي في مدينة صفاقس التونسية اليوم الاثنين بأن القضاء بصدد التحقيق مع مواطنين اثنين من بيلاروسيا يشتبه بتورطهما في أعمال تجسس.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المواطنين أوقفا منذ يوم الجمعة 28 يونيو الماضي في صفاقس، ويجري التحقيق معهما بشأن أنشطتهما والأماكن التي زاراها واتصالاتهما.

وأضاف التركي: "لا يمكن الكشف عن أي معلومات الآن، التحقيق جار مع العنصرين ويتوقع أن يعرضا يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة".

كما أفاد التركي بضبط معدات إلكترونية لدى الموقوفين كما تم ضبط هاتفيهما ونسخ من جوازات السفر.

وكانت صفاقس شهدت اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الناشط في حركة حماس الفلسطينية عام 2016 بالرصاص من قبل مجهولين أمام مقر سكنه، ولاذوا بعدها بالفرار إلى خارج تونس.

وكشفت الحادثة عن عمليات تجسس وترتيبات خارج تونس قبل أشهر من الاغتيال، اتهمت المنظمة الفلسطينية إسرائيل بالوقوف وراءها.