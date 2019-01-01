حجازي: المنتخب جاهز لمواجهة أي منافس لتحقيق لقب أمم إفريقيا

يثق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، في قدرة الفراعنة على مواجهة أي منتخب بالأدوار المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتأهلت مصر بالعلامة الكاملة 9 نقاط من منافسات المجموعة الأولى، بعد فوزها بثلاث مباريات على حساب منتخب زيمبابوي 1 – 0 ومنتخب الكونغو الديمقراطية 2 – 0 ، وأمس الأحد على منتخب أوغندا 2 – 0.

وقال حجازي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي اليوم الإثنين:" نستطيع مواجهة أي فريق، ونقف أمام أي منافس، لدينا هدف واضح وهو التتويج باللقب سنكمل المشوار حتى النهاية".

وأضاف:" مباريات البطولة أكدت للجميع أنه لا يوجد فريق سهل، جميع الفرق تواجه صعوبات كبيرة لتحقيق الانتصار، قبل كل مباراة نلعبها ندرس الخصم جيدًا".

ويرى حجازي أن المنتخب حقق المطلوب في دور المجموعات.. قائلًا:" خلال الثلاث المباريات الماضية وصلنا لهدفنا وهو تصدر المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة، الأداء سيتحسن في الفترة المقبلة".

وأشاد مدافع المنتخب بحضور الجماهير المصرية لمسانتهم في المباريات، مشيرًا إلى أنه كان له عامل إيجابي للغاية على اللاعبين كونه يمثل حافز قوي لتحقيق الفوز.

وعن رأيه في مستوى بقية منتخبات كان 2019.. قال حجازي:" هناك أكثر من فريق جيد مثل السنغال والمغرب والجزائر".