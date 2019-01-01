الرئيس العراقي: يجب الاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في عمليات إعادة الإعمار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة تطوير العلاقات مع سول، والاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في عمليات إعادة الإعمار.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "الرئيس برهم صالح استقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونج دو، والوفد البرلماني المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وإسهام الشركات الكورية في تطوير البنى التحتية للبلاد في مختلف المجالات وخاصة في مجال النفط والطاقة".

وأشار صالح، وفقا للبيان، إلى ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة، لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.