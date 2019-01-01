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مسؤولون أفغان: اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين اقتحموا أحد المبانى عقب انفجار كابول

كابول - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:13 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:13 م

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين اقتحموا مبنى في العاصمة كابول بعد انفجار شاحنة ملغومة قرب مجمع تابع لوزارة الدفاع الأفغانية.

ونقل راديو (مونت كارلو) الدولي عن المسئولين قولهم "إن ما لا يقل عن 3 مسلحين دخلوا أحد المباني بمحيط وزارة الدفاع بعد الانفجار وسط العاصمة، مشيرين إلى أن اشتباكات دائرة حاليا بين الجانبين".

وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها عن الهجوم على تجمع لوزارة الدفاع في العاصمة كابول، والذي أسفر عن إصابة 65 شخصا حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الأفغانية.

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