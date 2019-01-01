مرتضى منصور: أطالب اتحاد الكرة بفتح قيد استثنائي للزمالك

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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة فتح باب القيد استثنائي للفريق قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز وخوض الـ3 مباريات المتبقية من المسابقة.

وقال مرتضى أنه تحدث مع أبو ريدة وطالبه بفتح باب القيد للزمالك حتى يتمكن من قيد حارس جديد باعتبار أن جنش تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني.

وأضاف مرتضى أن الفريق لا يمكن أن يستكمل الـ3 مباريات المتبقية من الدوري بعمر صلاح فقط بسبب إصابة عماد السيد في يده وعدم جاهزيته في الوقت الحالي.

ويغيب جنش لفترة تصل إلى 6 شهور بعد إصابته يوم الجمعة الماضي في تدريبات المنتخب الوطني وتم استبعاده بشكل نهائي من أمم افريقيا 2019.