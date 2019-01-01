اختتام التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والأردن في أبوظبي

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" والذي أقيم بأبوظبي بين القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتهاالأردنية.

ويهدف هذا التمرين المشترك إلى "تعزيز العلاقات العسكرية وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات، وتوحيد العمليات والمفاهيم المشتركة وأساليب التدريب بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): "حقق التمرين الأهداف المرسومة له حيث أدت القوات المشاركة في التمرين دورها بنجاح ما عكس الكفاءة القتالية التي يمتاز بها الجانبان في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة المختلفة".

واشتملت فعاليات التمرين على العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلي و القتال في المناطق المبنية والرماية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة و التي أظهرت المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حظيت بها القوات المشاركة إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن قد شهدا جانبًا من التمرين العسكري، قبل أيام.

وقال ولي عهد أبوظبي إن التعاون العسكري المستمر بين الإمارات والأردن يصب في مصلحة الأمن و الاستقرار والسلام في المنطقة ويعزز العمل في مواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الإقليمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص.