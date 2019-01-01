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شهدت الدكتور صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة (صناعة الطفل القائد) والتي تأتي ضمن إطار بروتوكول التعاون بين الكلية والنقابة العامة للتنمية البشرية وذلك، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور إكرام مجاور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد محمود مسئول التسويق بالكلية والمشرف على تنفيذ البروتوكول وعدد من الطالبات.

وحاضر بالندوة الدكتورة خلود زين العابدين ممثل النقابة العامة للتنمية البشرية والمدرب المعتمد.

استعرضت الدكتورة خلود زين العابدين خلال الندوة احتياجات الأطفال في المراحل العمرية المختلفة وكيفية العمل على صناعة الطفل القائد وتعديل السلوك والإرشاد الأسري للوصول للرعاية المتكاملة للطفل.

وأشارة إلى أهمية المتابعة الأسرية للطفل بجميع المراحل العمرية من خلال متابعة أصدقاء الأبناء ومدى تأثرهم بهم وكذلك المحتوى المرئي والإعلامي الذي يشاهده الطفل واختيار المحتوى المناسب لكل فئة عمرية مع تجنب العنف الأسري أمام الأبناء ومراعاة الاحتياجات النفسية للطفل من الحب والاهتمام وتقدير الذات.

وأضافت أن خلال المراحل العمرية للطفل هناك خمسة أشياء تؤثر على تنشئته تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط والإعلام والرفقاء.