إحباط محاولة اختطاف نجل صاحب شركة سياحة بالوايلي

أحبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة محاولة 4 أشخاص خطف ابن صاحب شركة سياحة ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه بمنطقة الوايلي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة الوايلي ألقى القبض على مدرب بصالة ألعاب رياضية، وسائق، وموظف، وعامل، جميعهم مقيمين بالجيزة، حال استقلالهم سيارتين قيادة الثاني والثالث مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملون عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وبحوزتهم فردين خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وطبنجتين صوت وملصقين مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147) و"أفيز" بلاستيك.

وأقر الأول بأنه نظرا لسابقة عمل زوجته في شركة للسياحة بالساحل وعلمها بثراء صاحب الشركة؛ خططا لاختطاف أحد أبنائه، ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وقاموا باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة بحوزتهم عند صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة، وقيامهم بالتوجه لشقة صاحب الشركة والشروع في خطف ابنه إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضرا مرة أخرى لمحل الضبط صحبة باقي المتهمين تمهيدا لخطفه مرة أخرى.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط زوجة المتهم الأول.