مسئول أممي: لبنان يجب أن ينفذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أهمية قيام المسئولين اللبنانيين بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، والتي من شأنها تحقيق مصالح الشعب اللبناني، مشددا على أن هذه الإصلاحات مطلوبة ومهمة للغاية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المسئول الأممي عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بمقر دار الفتوى ظهر اليوم.

وأشار كوبيش إلى أهمية استمرار التعاون مع الأمم المتحدة، والابتعاد عن الخطابات السياسية غير المفيدة، مؤكدا أن من أهداف المنظمة الأممية بذل كافة الجهود الممكنة في سبيل مكافحة التطرف والعنف.

وشدد على أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) من قبل جميع القوى السياسية اللبنانية.