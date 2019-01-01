تم تدشين أول قناة "يوتيوب" مصرية لتحسين سلوك الأطفال، وتنمية مهاراتهم وزيادة مشاركتهم في المجتمع بشكل إيجابي.

وقالت عائشة سامي، مؤسسة القناة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفكرة تجسدت بعدما اكتشفت عدم وجود محتوى عربي يتعلم منه الأطفال بشكل آمن، دون التأثير على هويتهم العربية وسلوكياتهم، في مجتمع له عادات وتقاليد تختلف بعض الشئ عن المحتويات الغربية.

وأضافت سامي أنها قررت استغلال خبرتها في برامج الأطفال إذ أنها تعمل مذيعة بالفضائية المصرية منذ عام 2006 بالإضافة إلى خبرتها كأم لطفلتين، فضلا عن دراستها الجامعية بالإعلام، ومن هنا بدأت رحلتها مع قناة "زلومة" وهو الاسم الذي أطلقته على قناتها لما فيه من مرح وطفولة.

وأوضحت أنه يتم تقديم محتوى هادف عن طريق قصص كارتونية أبطالها سينا وزين، وتم اختيار الشخصيتين في أعمار الأطفال اللذين يتعرضون للفيديوهات، لافتة إلى أن المرحلة العمرية من 4 إلى 7 سنوات تعد من أهم المراحل لغرس القيم والأخلاق والانتماء للوطن والهوية العربية، كما أنه يساعد الأباء والأمهات في توضيح الأسلوب الأمثل في التربية خاصة مع تضارب الأفكار بين أساليب التربية القديمة والحديثة.

وألمحت إلى أنها تعمل على ترجمة القصص على قناتها إلى اللغة الإنجليزية ليصل محتواها إلى كل طفل عربي في بقاع العالم ،كما أنها تسعى لحكيها بلغة الإشارة لتصل إلى كل طفل أبكم وأصم إيمانا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.