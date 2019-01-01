الإثنين 1 يوليه 2019 11:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

المسماري: تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 10:44 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 10:44 م

حذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، المدنيين في طرابلس، داعيًا إياهم بالابتعاد عن مواقع الميليشيات، وفقَا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»،

وأضاف، عقد اليوم الاثنين، أن قيادة «الجيش الوطني الليبي»، تبحث الرد على التهديدات التركية، معقبًا: «تركيا تشكل خطرًا على الأمن الوطني، والأمن القومي العربي».
وأوضح أن تصرفات الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان تجاه المنطقة، تقوم على أهداف التأثير والسيطرة على المنطقة، نافيًا في الوقت ذاته احتجاز أي مواطن تركي.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك