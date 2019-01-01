المسماري: تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي

حذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، المدنيين في طرابلس، داعيًا إياهم بالابتعاد عن مواقع الميليشيات، وفقَا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز»،

وأضاف، عقد اليوم الاثنين، أن قيادة «الجيش الوطني الليبي»، تبحث الرد على التهديدات التركية، معقبًا: «تركيا تشكل خطرًا على الأمن الوطني، والأمن القومي العربي».

وأوضح أن تصرفات الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان تجاه المنطقة، تقوم على أهداف التأثير والسيطرة على المنطقة، نافيًا في الوقت ذاته احتجاز أي مواطن تركي.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.