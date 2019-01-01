قال الفنان اللبناني، وليد توفيق، إنه يعشق دولة المغرب، موجهًا رسالة إلى ملك المغرب قائلًا أنه ملك التواضح والحب معًا.



وأضاف توفيق خلال لقاء خاص له على قناة الغد الاخبارية، أن رسالة العاهل المغربي له تعتبر وسام على صدره، والذي جاءت له للاطمأنان على صحته.



وأشار إلى أن الأغاني القديمة كانت عليها رقابة إعلامية صارمة، ناصحًا الشباب بالتعاون مع خبرات الأجيال السابقة.



شارك الفنان اللبناني "وليد توفيق" في مهرجان موازين بمنصة النهضة، وتفنن "توفيق" في إمتاع الجمهور بليلة طربية وألحان شرقية وأغاني الزمن الجميل.