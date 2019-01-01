المنظمة الألمانية للتعاون الدولي تحقق ميزانية قياسية في عملها التنموي عالميا

حققت المنظمة الألمانية للتعاون الدولي خلال العام الماضي رقما قياسيا في الأموال التي أنفقتهاالعام الماضي لصالح مشروعات تنموية على مستوى العالم.

وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين بالعاصمة برلين أن حجم أعمالها ارتفع العام الماضي بنسبة 17 بالمئة إلى نحو ثلاثة مليارات يورو.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة، والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة التنمية الألمانية، مارتن ياجر: "يعد ذلك –إذا أردنا الاستعانة بالكلمة- رقما قياسيا من جديد".

وبحسب البيانات، تدفقت ثلث ميزانية المنظمة، والتي تبلغ تقريبا 963 مليون يورو في مشروعات من شأنها دعم حماية المناخ على مستوى العالم، كما تم استثمار نحو 700 مليون يورو في برامج تهدف لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في مناطق الأزمات، وتم تمويل مشروعات لدعم لاجئين ومهاجرين بقيمة 400 مليون يورو تقريبا.

من جانبها، أكدت مديرة المنظمة تانيا جونر أن الالتزام تجاه حماية المناخ يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للمنظمة، وقالت إن تغير المناخ لن يكون سيناريو المستقبل.

وأضافت قائلة: "إنه (تغير المناخ) يهدد سبل المعيشة بالفعل حاليا لأشخاص في جميع أنحاء العالم"، موضحة أن ذلك ينطبق بصفة خاصة على سكان الدول النامية والدول الناشئة التي يوجد للمنظمة نشاط بها، لافتة إلى أنه يتم مثلا دعم إجراءات الحماية من الفيضانات وتركيب طواحين هوائية في إطار مشروعات متنوعة هناك.

يشار إلى أن المنظمة الألمانية للتعاون الدولي تنظم العمل التنموي الألماني على مستوى العالم. ويعمل بالمنظمة نحو 21 ألف موظف في 120 دولة تقريبا. وتتخذ المنظمة من مدينتي بون وإشبورن مقرين لها.