المشتبه به الرئيسي في هجوم أوتريخت بهولندا يعترف بتنفيذه

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اعترف المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق نار دموي في ترام بمدينة أوتريخت في هولندا في وقت سابق هذا العام علنا أمام القضاء بارتكاب الجريمة التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال الرجل الذي يدعى جوكمان تي. أمام محكمة في أوتريخت: "أنا لست مشتبها به، اعترف بارتكاب الجريمة".

وقال ممثلو الادعاء إن هناك دليلا واضحا على وجود "دوافع إرهابية" وراء الجريمة. وأشاروا إلى خطاب تم العثور عليه في سيارة استخدمت للفرار، وقال فيه جوكمان إنه تصرف باسم الإسلام.

وفي المحكمة، اتهم جوكمان الجنود الهولنديين بقتل مسلمين خارج البلاد، وقال إنه رفض سلطة القضاء والقوانين والدولة الهولندية.

وتم تعريف الرجل المولود في تركيا والذي يتم عامه الثامن والثلاثين غدا الثلاثاء فقط باسم جوكمان تي نظرا لقوانين الخصوصية الصارمة في هولندا.

وقتل جوكمان أربعة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في إطلاق النار الذي استهدف تراما في الجزء الغربي من أوتريخت.

وكانت الشرطة قد أعلنت بالفعل أن الرجل اعترف بالجريمة وأنه نفذها بمفرده، ولكنه اليوم اعترف علنا للمرة الأولى.

وجاء مثوله أمام القضاء اليوم من أجل تحديث الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الأصلية فقط العام المقبل.