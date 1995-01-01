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15 مليون لمشروعات البنية التحتية لمركز بلاط في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:45 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:45 م

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم اعتماد الخطة المالية لمركز ومدينة بلاط للعام 2019 / 2020، بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه والتى تشمل دعم البنية التحتية والمشروعات الخدمية.

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن الخطة تشمل تخصيص 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى 8 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه لأعمال تحسين البيئة، وتم تخصيص باقى المبالغ لتدعيم الوحدات المحلية بالاحتياجات الخاصة بها.

وفي سياق متصل أكد الزملوط أنه يتم استكمال خطة إزالة مخلفات النخيل من داخل المزارع والحقول وذلك ضمن خطة مكافحة الحرائق، لافتًا إلى أنه يتم تحرير محاضر للمزارعين المخالفين، كما يتم أيضًا نقل حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية إلى الحقول.


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