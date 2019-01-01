ليفربول يحتفل بهدف ماني الأول في «كان2019»

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احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل ساديو ماني لاعب الريدز والمنتخب السنغالي هدفه الأول في كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وسجل (أسد التيرانجا) هدف منتخب بلاده الأول في شباك منتخب كينيا، في الدقيقة 71من زمن اللقاء، و أهدر ماني ركلة جزاء في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

ونجح ماني في تسجيل 16 هدفًا، خلال 60 مباراة خاضها اللاعب بقميص السنغال في مختلف المنافسات الدولية والودية.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الأسود إلى دور الـ 16 من البطولة رفقة منتخب الجزائر، فيما تقلصت فرصة (نجوم هارامبي) في التأهل في خانة أفضل ثوالث حيث حصد المنتخب الكيني 3 نقاط فقط.

وينافس رفاق ساديو ماني في المجموعة الثالثة، إلى جانب محاربو الجزائر، وكينيا، وتنزانيا.