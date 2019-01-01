الأمير تشارلز يحتفل بمرور 50 عاما على حصوله على لقب أمير ويلز

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احتفل الأمير تشارلز اليوم الاثنين بذكرى مرور 50 عاما على منح الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، لقب أمير ويلز لأبنها الأكبر وولي العهد.

ومن المقرر عدم إقامة فعاليات عامة اليوم للاحتفال بذكرى حصول تشارلز على لقب أمير ويلز خلال مراسم أقيمت في الأول من يوليو 1969، وذلك عقب أن أقامت الملكة حفل استقبال رسمي في قصر باكنجهام في مارس الماضي للاحتفال بهذه المناسبة.

وقد نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمقر إقامة تشارلز في لندن صورا للأمير وتاريخ ارتباطه بويلز.

ومن بين "50 حقيقة" حول تشارلز 70 عاما، كشف الموقع أن الأمير يشتري جواربه من شركة كورجي الويلزية.

ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة جوارب رجالية مصنعة يدويا من الكشمير، متاحة بتسعة ألوان مقابل 95 جنية استرليني (120 دولار) لزوج الجوارب.

يشار إلى أنه منذ القرن الـ14، يكون لقب أمير ويلز من نصيب ولي العهد.

وكان الملك إدوارد الأول قد جعل ابنه إدوارد الثاني أول أمير إنجليزي لويلز عام 1307.

ويشار إلى أن تشارلز أصبح يحتل الترتيب الأول لخلافة والدته 93 عاما في تولي العرش البريطاني منذ أن توفى والدها جورج السادس عام 1952.

وقد أصبح تشارلز أميرا لويلز عام 1958، ولكن والدته منحته اللقب رسميا عام 1969.