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تونس تحصد المركز الأول في الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

تونس - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 4:48 م

حصل المنتخب التونسي على المركز الأول في جدول الترتيب العام لملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي اختتمت منافساته على ملعب ألعاب القوى بمدينة رادس التونسية، بمجموع 46 ميدالية (15 ذهبية و16 فضية و15 برونزية).

وحلت تركيا في المركز الثاني بـ21 ميدالية (11 ذهبية و5 فضية و5 برونزية)، بينما حصلت أذربيجان على المركز الثالث بـ16 ميدالية (7 ذهبية و7 فضية و2 برونزية).

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى تونس الدولي المصنف من قبل اللجنة الدولية البارلمبية من بين الجوائز العالمية الكبرى، يعد محطة تأهيلية للمونديال القادم (دبي 2019) والألعاب الأوليمبية المقبلة (طوكيو 2020).


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