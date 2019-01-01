شركة ألمانية تفتتح مركزا للتدريب على التصدي للهجمات الرقمية بقطاع الكهرباء

افتتحت شركة (إينوجي)، أكبر شركة لتشغيل شبكات الكهرباء في ألمانيا، اليوم الاثنين مركزا للتدريب على التصدي للهجمات الرقمية.

يأتي ذلك في ظل تنامي خطر هجمات قراصنة الإنترنت على قطاع شركات الإمداد بالكهرباء في ألمانيا.

وخلال افتتاح المركز، قال ارنه شونبوم، رئيس الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات، إن " المهاجمين آخذون في التحسن" مشيرا إلى أن المركز سيساعد " في تحسين قدرات المدافعين أيضا".

وحذر شونبوم من أن تداعيات هجوم لقراصنة الكمبيوتر يمكن أن يتمثل في أسوأ الحالات في انقطاع للتيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى ما حدث في أوكرانيا في 2015 عندما هاجم قراصنة العديد من المحولات ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل.

وكان شونبوم قد حذر قبل عام من أن إمكانية وصول مهاجمين في ألمانيا أيضا إلى قطاعات مركزية للإمداد بالكهرباء " هي بشكل أو بآخر مسألة وقت".

ورأى شونبوم أن عوامل مثل تنامي الرقمنة وزيادة شبكات الكهرباء والإنترنت ساعدت في خلق المزيد من نقاط الاختراق أمام الهجمات الإلكترونية.

وحسب الهيئة، فإن عدد الحوادث الإلكترونية التي تم تسجيلها في العام الماضي وحده في قطاع الطاقة وصل إلى 270 هجوما، غير أنه ليس كل هذه الحالات كانت هجمات، وحذر شونبوم من أن الوسائل المستخدمة من قبل المهاجمين تزداد عدوانية.

من جانبه، أعرب نوربرت بولمان، مدير معهد أمن الإنترنت في جامعة جلزنكيرشن عن قناعته بأن " الهجمات الإلكترونية ستلعب في المستقبل دورا أكبر"، مشيرا إلى أن شبكات الكهرباء ستمثل بالنسبة لدول أجنبية أو إرهابيين أهدافا جذابة للهجوم نظرا لأهميتها المركزية بالنسبة للشركات والمجتمع "وهذا يزيد من احتمالية تعرضها للهجوم".

وسيقوم مركز التدريب بعمليات محاكاة لقيام قراصنة باختراق مراكز التوجيه لشركات الإمداد بالكهرباء والشركات المشغلة للشبكات والتلاعب في مسارات عملها.

وعلى غرار المناورات العسكرية، سيلتقي في عمليات المحاكاة فريقان، أحمر وأزرق، ويمثل الأول مجموعة من القراصنة المحترفين فيما يمثل الفريق الآخر العاملين الحقيقيين في شركات الطاقة.