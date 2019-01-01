وزير المالية الكويتي ومبعوث فرنسي يبحثان مشاركة الكويت بقمة الثروة السيادية

بحث وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الاثنين، مع مبعوث الرئيس الفرنسي لورانس يانوفيتش، آخر التطورات والتحضيرات الخاصة بمشاركة الكويت في قمة (الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية)، كونها عضوا مؤسسا فيها.

وذكرت (المالية) الكويتية- في بيان صحفي- أن قمة الثروة السيادية المقرر عقدها في باريس في العاشر من يوليو الجاري، تهدف إلى مناقشة أثر التغيرات المناخية على النظام المالي العالمي، وتمويل مرحلة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، لافتة إلى أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء، سبل تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أنه تم خلال زيارة المبعوث الفرنسي إلى الكويت، عقد الدورة الـ 14 للجنة الوزارية الكويتية الفرنسية المشتركة؛ وذلك بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، والسفيرة الفرنسية لدى الكويت ماري ماسدوبوي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة نبيل العبدالجليل.