افتتح جسر البرج بلندن، "Tower Bridge"، عام 1894 ليصبح أحد رموز العاصمة البريطانية، جاء ذلك حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.



وأضاف التقرير المصور أن الجسر افتتحه رسميًا أميرا ويلز إدوارد السابع وزوجته ألكسندرا، مشيرًا إلى أن بناء الجسر الشهير استغرق 8 سنوات واحتاج 432 عاملًا.



وأوضح التقرير أن الجسر كان يعمل عن طريق الدفع بالبخار عام 1894، وفى عام 1910 أغلق الجسر بسبب قلة استخدامه، ولكن منذ عام 1976 تحول للعمل بالنفط والكهرباء.



وأشار التقرير إلى أن الجسر تم افتتاحه مرة أخرى فى عام 1982، والآن Tower Bridge يبلغ ارتفاعه 42 مترًا فوق نهر التايمز، وأضيف إلية ممشى أرضي زجاجي عام 2014 ليصبح الجسر رمزًا شهيرًا لابد من زيارته فى لندن.