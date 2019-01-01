الكرملين: لا علاقة بين اجتماع «ترامب وبوتين» باستهداف التحالف مواقع للقاعدة في سوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الضربات التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع لتنظيم "القاعدة " شمال غرب سوريا لا علاقة لها بالاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه ليس لديه تفاصيل حول هذه الضربات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد أي صلة بين تلك الضربات واجتماع بوتين - ترامب.

وكانت القيادة المركزية للولايات المتحدة قد أفادت بأن التحالف الدولي أعلن اليوم استهداف مواقع لتنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا لضرب مسلحين من التنظيم ، مسئولين عن التخطيط لشن هجمات تهدد حياة المواطنين الأمريكيين و"الشركاء " والمدنيين.

يذكر أن الرئيس الروسي بوتين قد عقد اجتماعًا منفصلًا مع نظيره الأمريكي ترامب يوم الجمعة الماضي ، وذلك على هامش قمة "مجموعة العشرين " التي عقدت بمدينة "أوساكا " اليابانية، وتضمنت أجندة الاجتماع التطورات على الساحة السورية .