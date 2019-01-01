تفتيش لطلاب الثانوية العامة بإمبابة قبل دخول لجان الامتحان

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بدء منذ قليل طلاب الثانوية العامة بلجان إمبابة أداء أمتحان اللغة الأجنبية الثانية "الألمانية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والصينية".

وفتحت لجان الامتحانات أبوابها في الثامنة والربع صباحا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم لبدء عملية المسح الإلكتروني للطلاب للكشف عن أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسمح بالغش.

وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات، حيث قام أفراد الأمن بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية ومنع دخول الطلاب بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ومنع الطلاب من اصطحاب أي أوراق خاصة بمادة الامتحان.

وعلقت لجان الامتحانات ملصقات تحذر الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول حتى ولو مغلق وأوضحت عقوبة الغش الالكتروني والمشاركة في تصوير أو نقل أو إتاحة أي جزء من كراسة الامتحان .