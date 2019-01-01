«عين شمس» توافق على تعديلات لائحة الدراسات العليا بالجامعة

مضاعفة بدل النشر الدولى لـ100 ألف جنيه وبدون حد أقصى للأبحاث.. وإنشاء «كرسى البحث العلمى» فى كل التخصصات

أعلن نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالناصر سنجاب، عن موافقة مجلس الجامعة على تعديلات اللائحة الجديدة للدراسات العليا المالية والإدارية وتعديلات مكافآت أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح سنجاب، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم حساب عضو هيئة التدريس على أساس عدد ساعات التدريس، وعدد الطلاب المنتسبين للقسم فى مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى منح أقسام الكليات قبول الطلاب الجدد وفقًا لمعايير يتم تحديدها يتضمنها اختبارات شفهية، حتى لا يترك اختبار الطلاب الجدد المقبولين فى يد موظفى إدارات الدراسات العليا.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة شملت حصول المشرفين على مكافأة 3 آلاف جنيه نظير نشر بحث دولى ناتج عن مناقشة رسالة خلال سنتين بحد أقصى و5 آلاف لمناقشة رسالة الدكتوراه، لافتًا إلى أن هذا سيسرع من دورة المناقشة ويرفع عدد أبحاث الجامعة سنويًا.

وكشف عن زيادة العائد الخاص بالنشر الدولى، وزيادة مكافأة أقل بحث ذى تأثير منشور فى مجلة مصرية بالتعاون مع بنك المعرفة لـ3000 جنيه، مقارنة بالعام الماضى حيث كانت تبلغ قيمة المكافأة 1500 جنيه، منوهًا أنه يمكن زيادة تلك المكافأة لـ 15 ألف جنيه طبقًا لتأثير البحث.

وتابع: «زيادة مكافآت النشر لأعضاء هيئة التدريس فى مجلتى نيتشر ومجلة العلوم وهما أعلى مجلتين فى العالم لـ100 ألف جنيه مقارنة بـ50 ألفا»، مشيرًا إلى أن إدارة الدراسات العليا لا تضع حدا أقصى للنشر، بمعنى لو نشر عضو هيئة التدريس 5 أبحاث سيحصل على نصف مليون على عكس القواعد القديمة التى كانت تلزمه بنشر بحث واحد.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة أقرت مكافأة لعضو هيئة التدريس الحاصل على براءة اختراع وتتراوح ما بين 20 و25 ألف جنيه، مضيفا أن قطاع الدراسات العليا سيقوم بمراجعة كل الرسائل الموجود بالجامعة بالتعاون مع الأقسام، كاشفًا عن موافقة مجلس الجامعة على سحب ثلاث درجات علمية دكتوراه وماجستير لطلاب عراقيين بتهمة التزوير ونقل الرسالة، لافتًا إلى أنهم الثلاثة كانوا فى قسم واحد.

وذكر أن اللائحة الجديدة للدراسات العليا حددت ضرورة انعقاد سيمنار لتسجيل موضوعات البحوث أمام أعضاء مجلس القسم بحضورهم إجماليًا حتى تصبح الموضوعات البحثية مكشوفًة أمام الجميع.

وأوضح أنه تم تغيير قواعد وآليات قياس نسبة الاقتباس لرسائل الدكتوراه والماجستير وتحديث الطريقة والبرنامج الخاص بنسبة النقل من المواد العلمية المنشورة.

ولفت إلى أن جامعة الملك خالد بالسعودية وافقت على إنشاء «كرسى البحث العلمى» بجامعة عين شمس فى كل التخصصات، مشيرًا إلى استغلال طاقة الأساتذة المصريين المعاريين داخل الملك خالد.

وأضاف أن مهام هذا الكرسى يتمثل فى مشاركة جامعة الملك خالد فى الأبحاث العلمية سواء على مستوى الإنفاق أو الجهد البحثى، بشرط أن تنشر الأبحاث بين جامعة عين شمس وجامعة الملك فى منصات عالمية وتحصل الجامعتان على نفس التصنيف.