رينارد ينتقد لاعبي المغرب رغم الفوز على جنوب إفريقيا

انتقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، لاعبيه، على الرغم من الفوز أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

ليؤكد بذلك أسود الأطلس تأهلهم لثمن نهائي كان 2019، المقام حاليًا في مصر ويمتد حتى 19 يوليو المقبل، محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ومتصدرًا المجموعة الرابعة، رفقة منتخب كوت ديفوار، الذي صاحبه إلى نفس الدور.

وقال رينارد في تصريحات عقب المباراة: "لم نلعب أمام جنوب إفريقيا، سوى الشوط الثاني، اللاعبون غادروا ملعب المباراة الشوط الأول، ممسكين السيجارة في أيديهم"، في إشارة منه إلى عدم تقديم اللاعبين مستوى جيد خلال الشوط الأول.

وأضاف:"علينا أن نلعب بشكل جيد طيلة أوقات المباراة، وليس 45 دقيقة فقط، خلال الشوط الأول كنا مثل الشيوخ، وكان من الممكن أن تعاقبنا الكرة على هذا الأداء".

وعن المنتخب الأقرب للتويج بلقب البطولة قال رينارد:"من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية، هناك فرق قوية للغاية، لدينا الجزائر، مصر، السنغال ونيجيريا، وكذلك مدغشقر التي تقدم نتائج جيدة للغاية".