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محافظ الدقهلية: إزالة تعديات على مساحة 504 أمتار ببلقاس

نعمان سمير
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:09 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 11:09 م

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم الاثنين، شن حملة مكبرة أزالت تعديات على مساحة 504 أمتار أملاك دولة ببلقاس.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه المساحة كانت تمثل آخر جزء مقتطع تم التعدي عليه من داخل مساحة إجمالية تبلغ 108 أفدنة تقع بالوحدة المحلية بالجزاير مركز بلقاس، وتم ضمهم للمنطقة الصناعية بجمصه، موضحًا أنه بذلك تم استرداد آخر جزء من التعديات لتصبح مساحة الـ108 أفدنة تتبع المنطقة الصناعية.

شارك في الحمله اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومدير عام المنطقه الصناعية وبحضور اللواء أشرف عمارة مساعد مدير الأمن لفرقة غرب الدقهلية، وتم تنفيذ الإزالة وتسليم الأرض إلى المنطقه الصناعية بجمصه لتصبح مسؤولة عنها وحمايتها من أية إشغالات أو تعديات.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إزالة أية تعديات وسرعة التنفيذ ومنع أية مخالفات على أراضي الدولة، مهما كان صاحبها وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين والمنتفعين.


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