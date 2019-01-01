رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع جنبلاط تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما اللبنانية.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط، قد وصل إلى الكويت، والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسئولين الكويتيين.