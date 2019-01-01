الهند تعلن عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات أثناء تهريبها من باكستان

أعلنت سلطات الجمارك الهندية، اليوم الإثنين، ضبط كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بـ 390 مليون دولار أمريكي أثناء تهريبها من باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن مسؤول بسلطات الجمارك قوله" إن كمية المخدرات المضبوطة هي الأكبر التي تضبطها أية وكالة حكومية في الهند".

كما أوضح المسؤول الرفيع بالجمارك ديماك كومار جوبتا أنه تم ضبط 586 كيلو جرام من المخدرات معظمها من الهيروين مخبأة في 15 حقيبة وسط 600 كيس من الملح الصخري مستوردة من باكستان، وتم ضبط شخصين من بينهما مستورد الشحنة ويجري استجوابهما.