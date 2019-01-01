سيدة نيجيرية تدفع رسوم تعليم ابنتها مقابل زجاجات البلاستيك

تشق طريقها عبر شوارع أجيجونلى الصاخبة فى لاجوس، عاصمة نيجيريا، بصفتها تاجرة صغيرة تبيع زيت محركات السيارات، من أجل الحصول على المال الذى لا يكفى إطعام أولادها الصغار.

أوريولا أولواسى امرأة نيجيرية تبلغ من العمر 32 عاما، وأم لأربعة أطفال لم تستطع تحمل رسوم المدارس لتعليم طفلتها ريبيكا البالغة من العمر 8 سنوات، فالمال الذى تجنيه من بيع زيت محركات السيارات لم يكف حتى إطعامهم.

وتسرد أولواسى لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، كيف حالفها الحظ واستطاعت أن تعلم ابنتها وتدفع رسوم المدرسة، بعدما كانت تقلق كلما يحين اقترب موعد دفع الرسوم.

وتقول أولواسى إنه فى ذات يوم أخبرها أحد أبنائها أن هناك مؤسسة تسمى «Africa Cleanup Initiative»، تتعاون مع عدد من المدارس بنيجيريا، وتقوم بإعطاء رسوم المدرسة لأولياء الأمور مقابل جمع زجاجات البلاستيك.

بعدها قامت أولواسى على الفور بإخبار المدرسة بأنها مستعدة للمشاركة؛ لتخفيف عبء إنفاقها للمال على الرسوم وشراء الحقائب المدرسية وزوج جديد من الصنادل والكتب لابنتها كل أول عام دراسى، فأصبحت تذهب للمدرسة مرتين فى الشهر حاملة أكياس مملوءة بالزجاجات.

ويتم تحديد تكلفة التعليم من خلال عدد الزجاجات التى يتم جمعها؛ فمقابل كل 200 كيلوجرام من الزجاجات القابلة لإعادة التدوير، يمكن أن يحصل الفرد على ما يصل إلى 4 آلاف ين، أى ما يساوى 11 دولارا، من الرسوم لكل فصل دراسى الذى يقدر بنحو 24 دولارا.

فنيجيريا تولد كميات هائلة من النفايات البلاستيكية، حسب ما جاء فى تقرير أطلس لعام 2017، الذى يقول إن نيجيريا تحتل المرتبة الحادية عشرة فى العالم فيما يتعلق بنفايات البلاستيك الملوثة، كما تم تصنيفها على أنها عاصمة الفقر، حيث يعيش 87 مليون نيجيرى، أى نحو نصف سكان البلاد، على أقل من 1.90 دولار فى اليوم.

ويقول ألكساندر أخيجبى، مؤسس (ACI)، إنه يعمل على إصلاح الحالة البائسة للبيئة النيجيرية، ومن ناحية أخرى يحسن التعليم من خلال استخدام الزجاجات البلاستيكية لاستبدالها بالرسوم الدراسية لتشجيع الآباء على إرسال أطفالهم إلى المدرسة ومن ثم توفير المزيد من المال لمواجهة التحديات الأخرى فى منازلهم.

وأضاف أن المؤسسة استطاعت حتى الآن إدارة 5 مشاريع فى مدينة لاجوس، وضمنت تعليم أكثر من ألف طفل، ويأمل فى زيادة أعدادهم.