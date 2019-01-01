توسك يعلق قمة الاتحاد الأوروبي وسط إخفاق في اختيار كبار مسؤولي التكتل

أعلن متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بعد 20 ساعة من المباحثات، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى اتفاق اليوم الاثنين بشأن تعيينات المناصب العليا للتكتل، وتم تعليق المحادثات حتى غد الثلاثاء.

وأعلن بريبن آمان المتحدث باسم توسك عبر تويتر أن الاجتماع سوف يستأنف غدا الثلاثاء الساعة 1100 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وحاول قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اختيار شاغلي المناصب العليا للتكتل، وفي مقدمتها منصب الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو المنصب الذي ظهر الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس، كمرشح أبرز له على نحو مفاجئ في الدقيقة الأخيرة.

ومن بين المناصب الأخرى، التي يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى المرشح الأفضل لشغلها، منصب رئيس البرلمان، والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وخليفة رئيس المجلس الأوروبي توسك.

وتتسم هذه العملية بالتعقيد بسبب المطالب بأن تعكس التعيينات توازنا جغرافيا، وسياسيا، ومزيجا من الدول الأعضاء الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى عدد متساو من النساء والرجال.

وأطلقت انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو دورة سياسية جديدة، لكنها تركت كتلة الاشتراكيين (يسار الوسط) الرئيسية في البرلمان، وكتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) في وضع ضعيف، ما زاد من صعوبة تأمين أغلبية.

وكانت مباحثات غير رسمية بين قادة الاتحاد الأوروبي قد انطلقت الساعة الرابعة مساء أمس الأحد.