 وزير الاتصالات الإسرائيلي يوقف دمج شركتي سيلكوم وجولان - بوابة الشروق
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وزير الاتصالات الإسرائيلي يوقف دمج شركتي سيلكوم وجولان

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 9:21 م

أوقف وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، المناقشات بشأن الموافقة على صفقة دمج مشغلي شبكات الهاتف المحمول "سيلكوم" و"جولان" وطلب من الموظفين جمع تفاصيل إضافية قبل اتخاذ قرار.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن موقع "جلوبس" المحلي لأخبار الاقتصاد قوله إن بعض مسؤولي وزارة الاتصالات يسعون لإضافة شروط معينة إلى عملية الدمج، دون ذكر مصدر المعلومات.

وقالت وزارة الاتصالات ردا على هذا الأمر، إن الوزير كلف موظفين بالنظر في الصفقة من جميع الزوايا، موضحة أن طلب الموافقة على الصفقة قيد المناقشة.

يذكر أن هيئة حماية المنافسة في إسرائيل وافقت يوم 10 يونيو على اندماج شركتي سيلكوم وجولان.

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