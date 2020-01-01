كوكا يسجل هدفين ويحارب العنصرية والعنف بعد حسم أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني

عاد أحمد حسن كوكا، لهز شباك الخصوم مرة أخرى، بعدما شارك في فوز فريقه أولمبياكوس ضد فريق أوميلوس فيلاثلون، بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتحديد بطل الدوري اليوناني.

وشارك كوكا لأول مرة أساسيًا (المرة السادسة) بعد أن كانت آخر مشاركة له في التشكيل الأساسي لأولمبياكوس يوم 4 من شهر مارس الماضي، حيث كان دائما يدخل كبديلا في المباريات السابقة لفريقه.

سجل كوكا هدفي أولمبياكوس في الدقيقة 27 بعدما استغل كرة عرضية صوبها مباشرة من لمسة واحدة في مرمى الفريق الضيف، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 82، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 84.

واحتفل كوكا بهدفه الأول بطريقة جديدة، سعى خلالها مهاجم منتخب مصر إيصال رسالة للعالم، حيث قام بالذهاب إلى مقاعد البدلاء وأمسك بقميص مكتوب عليه " قد يكون لدينا ألوان بشرة وديانات ولغات مختلفة لكننا جميعا ننتمي إلى البشرية".

كوكا رفع رصيده من الأهداف مع أولمبياكوس إلى 6 أهداف هذا الموسم، منذ انتقاله للفريق بشهر يناير الماضي معارًا من صفوف فريق سبورتنج براجا البرتغالي للموسم الثاني على التوالي.

الفوز رفع رصيد أولمبياكوس الذي حسم اللقب لصالحه من الجولة الماضية، للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري اليوناني.