 القضاء الجزائري يقضي بالسجن 12 عاما بحق أويحيى وسلال في قضية فساد جديدة - بوابة الشروق
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القضاء الجزائري يقضي بالسجن 12 عاما بحق أويحيى وسلال في قضية فساد جديدة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:58 م

أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

 

وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.

 

وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بـ أربع سنوات سجنا نافذا.

 

وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

 


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