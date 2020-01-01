وزير الري: اتهام إثيوبيا لمصر بـ«الاستحواذ» على مياه النيل أمر عارِ عن الصحة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن اتهام الجانب الإثيوبي لمصر بالاستحواذ على مياه نهر النيل أمر عارِ من الصحة، موضحًا أن مصر هي أكثر الدول التي تعيد استخدام المياه، وتعالج مياه شديدة الملوحة؛ تقديرا لظروف الشح المائي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن الجانب الإثييوبي بنى سدودًا من شأنها الاستحواذ على نهر النيل، فضلا عن العدد الهائل من رؤوس الماشية التي تربيها إثيوبيا وتعيش على المياه.

وتابع: «نستعد لدعم تنمية إثيوبيا، وتحريك الاستثمار بها، لكن لا يجب أن يتعرض الفلاح المصري للضرر، والمواطن للجفاف.. هذه قضية حياة».

وطالب وزير الري المصري، الجانب الإثيوبي، بعدم الإدلاء بتصريحات غير مدروسة تخالف الواقع.