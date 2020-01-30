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المغرب: 103 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
الرباط - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 8:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 8:03 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 103 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12636 حالة.

وأفادت الصحة المغربية في بيان لها بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المخبرية، قد بلغ 685492 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 228 حالة.. كما تم تسجيل 106 حالات شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 9026 حالة.

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