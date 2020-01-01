تقارير: الدبلوماسي فرانسيسكو بوشتيو سيصبح وزيرا للخارجية في أوروجواي

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نقلت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر حكومية قولها إن الدبلوماسي فرانسيسكو بوشتيو سيتم تعيينه وزيرا للخارجية في أوروجواي بعد استقالة إرنستو تالبي.

وعين الرئيس لويس لاكايي بو، "تالبي" وزيرا للخارجية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمامه أواخر العام الماضي.

وقال إنه يريد أن يلعب دورا أوسع نطاقا كزعيم سياسي مجددا.

وتردد أن الاقتصادي الليبرالي اختلف مع الحكومة المحافظة بشأن معاملتها الدبلوماسية لفنزويلا، التي رفض تسميتها دكتاتورية.

قال تالبي في رسالة استقالته التي نشرت عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء، إنه كان يخطط لرئاسة وزارة الخارجية حتى نهاية العام، عندما تنتهي رئاسة أوروجواي للمجموعة الاقتصادية لامريكا الجنوبية (ميركوسور ).

ويُعرف بوشتيو، الذي يشغل حاليا منصب سفير أوروجواي في إسبانيا، بأنه قريب من لاكيي بو.