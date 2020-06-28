مصدر بـ«التموين»: ضخ الكمامات القماشية بالمنافذ التموينية خلال الأيام القليلة المقبلة

منافذ صرف السلع بدأت العمل بالمواعيد الجديدة

بدأت وزارة التموين، اليوم الأربعاء، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ضخ سلع شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال شركت الجملة العامة والمصرية بفروعها المختلفة بكافة المحافظات، حيث انتظم ما يقارب الـ30 ألف بدال تمويني، إضافة إلى 4764 منفذ مشروع جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية البالغة نحو 498 فرعا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة صرفت الدفعة الأولى من سلع شهر يوليو منذ يومين ماضيين، وذلك حتى يتمكن البدالين التموينيين من صرف السلع للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية منذ صباح أول يوم في شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ طرح الدفعة الأولى من الكمامات القماشية والتي تقدر بـ250 ألف كمامة، خلال اليومين المقبلين بالمنافذ التموينية المختلفة، تمهيدا لصرفها للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن منافذ صرف سلع البطاقات التموينية بدأت من اليوم الأربعاء في العمل وفقا للمواعيد الجديدة التي أعلن عنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، حيث فتحت المنافذ منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك بدلا من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

وأكد أن الوزارة تمتلك كميات كبيرة من سلع بطاقات الدعم خاصة السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت، وأن الوزارة وجهت كافة العاملين بالمنظومة التموينية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.