مصدر أمني عراقي: مقتل 4 من داعش بعملية عسكرية جنوب الموصل

أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش بعملية عسكرية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي جنوب الموصل /400كم شمال بغداد/.



وقال النقيب أحمد العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "أربعة من عناصر تنظيم داعش قتلوا اليوم بعملية عسكرية نفذتها القوات العراقية، باسناد طائرات التحالف الدولي التي وجهت ضربات جوية لانفاق داعش في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة /60 كم جنوب الموصل/".



وأضاف العبيدي أن"القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في عموم محور جنوب الموصل".



وكانت قيادة عمليات نينوى قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء مقتل 30 من عناصر داعش، إثر عملية عسكرية نفذتها قوات عراقية بالتعاون مع التحالف الدولي في مناطق جنوب وجنوب شرق الموصل.



يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين والتي راح ضحيتها العشرات.