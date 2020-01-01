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ترامب يشيد بأداء رئيس البنك المركزي الأمريكي أثناء الجائحة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:48 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أصبح يشعر برضا عن أداء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي سبق أن وجه إليه انتقادات لاذعة لعدم خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.

وأشاد ترامب بالبنك المركزي الأمريكي لضخه سيولة في الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، قال ترامب ”أستطيع أن أقول أنني لم أكن راضيا عنه في البداية.. أصبحت أشعر برضا متزايد عنه. أعتقد أنه ارتقى إلى المهمة المنوطة به. هو يؤدي وظيفته بشكل جيد“.

لكن ترامب لم يشأ أن يجيب على سؤال عما إذا كان يعتقد أن باول ينبغي أن يحصل على فترة أخرى في المنصب.

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