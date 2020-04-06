اتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء

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تدخل اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، لتحل محل اتفاقية "نافتا" التي ترجع إلى تسعينات القرن الماضي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر "اليوم هو بداية فصل جديد أفضل للتجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وكانت الاتفاقية التي تسمى "اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا" بمثابة نصر كبير مبكر للرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة، مع سعيه لتغيير "نافتا"، التي أشار إليها بشكل متكرر على أنها أسوأ اتفاقية تجارية أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

وتشمل الاتفاقية الجديدة تحديث أجزاء رئيسية من اتفاقية نافتا لتناسب العصر الرقمي، مع فرض ظروف عمل محسنة فضلا عن إصلاح قطاعات مثل صناعة السيارات ومنتجات الألبان.