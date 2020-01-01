قيرغيزستان تسجل 439 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 5.735 حالة.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية) إن من بين الحالات الجديدة 195 حالة في العاصمة بيشكيك و5 حالات في منطقة جلال أباد و175 حالة في منطقة أوش.

وأوضحت أن 76 مريضا بالفيروس التاجي قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات في آخر 24 ساعة، مما رفع حالات الشفاء حتى الآن داخل الدولة الواقعة في وسط آسيا إلى 2.443 حالة.