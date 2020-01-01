جامعة الفيوم تستعد لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي بتركيب بوابات تعقيم

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء تركيب بوابات التعقيم على البوابات الرئيسية للجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأيمن حلبة أمين عام الجامعة.

كما زار الأماكن التي سيتم عقد اللجان بها (مبنى كلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار العلوم، و كلية العلوم، ومبنى المدرجات المركزية، ومبنى الورش الإنتاجية)، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الفرق النهائية.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توفير معدات التعقيم، وضرورة ترك مسافات بينية لا تقل عن متر ونصف من كل الجهات بين كل طالب وآخر.

وأضاف أنه شدد على ضرورة توافر سبل الراحة والأمان والرعاية الطبية لأبناء الجامعة.