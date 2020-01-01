تحركات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، احتجاجات شعبية في العاصمة بيروت وعدد من المناطق وأقفل المحتجون عددا من الطرقات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

ونفذ ناشطون من الطلاب وقفة احتجاجية في أنطلياس في جبل لبنان، وعمدوا إلى إقفال الاتوستراد، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، وقام الجيش اللبناني بفتحه ليعودوا إلى إقفاله من جديد.

وطالب المحتجون برحيل الحكومة بعد أن أظهرت عدم قدرتها على تنفيذ إصلاحات.

يذكر أن لبنان يشهد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة وسط ارتفاع متزايد في سعر صرف الدولار الذي بلغ اليوم أكثر من 9000 ليرة لبنانية، وارتفاع كبير في أسعار السلع.