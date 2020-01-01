العاهل البحريني يمنح السفير الأمريكي وسام البحرين من الدرجة الأولى

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منح العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جستن هيكس سيبريل وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده.

واستعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جستن هيكس سيبريل، العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن العاهل البحريني أعرب خلال اللقاء عن إعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتنسيق الوطيد والعمل المشترك، ومنوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من إزدهار وتقدم مستمر في العديد من المجالات.

وأكد العاهل البحريني تطلع المملكة وحرصها الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات العريقة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية على الساحة الدولية وجهودها الفاعلة في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه أعرب السفير الأمريكي عن بالغ شكره تقديره للملك على منحه هذا الوسام، مثمناً الدور الكبير له ودعمه المتواصل لتوثيق وتطوير علاقات الشراكة المتميزة وروابط الصداقة البحرينية الأمريكية.