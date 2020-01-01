إيران تغلق منطقة تجارية لها مطلة على الخليج وسط ارتفاع حالات كورونا

تعتزم إيران تطبيق إجراءات الإغلاق في واحدة من مدنها الأكثر ازدحاما على الخليج، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال حاكم محافظة فريدون همتي في مؤتمر صحفي، إن بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزجان والمركز التجاري الرئيسي المطل على مضيق هرمز، ستكون واحدة من بين سبع مدن سيتم إغلاقها لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غد الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وقال همتي إن القيود سيعاد فرضها أيضا على جزيرتي كيش وقشم، وهما منطقتا جذب سياحي رئيسيتان.

وستشمل عمليات الإغلاق جميع المدارس والجامعات ومعظم المكاتب ودور السينما والمطاعم والمسابح العامة والصالات الرياضية والمتنزهات. ولم يشر همتي إلى أعداد حالات الإصابة أو الوفاة بفيروس كورونا في محافظة هرمزجان.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأحد الماضي إن ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة المغلقة، سيكون إجباريا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الخامس من تموز/ يوليو.