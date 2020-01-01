التحالف: بدء عملية عسكرية لاستهداف أهداف مشروعة للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد ، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.

ونشر تحالف دعم الشرعية في اليمن -في وقت سابق اليوم- مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 أبريل الماضي.

كانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت أمس، عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار "درون"، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.