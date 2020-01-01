فرنسا تنتقد خطة إيرباص لشطب 15 ألف وظيفة

قالت مصادر في وزارة الاقتصاد الفرنسية إن الوزارة مستاءة من إعلان شركة إيرباص لصناعة الطائرات اعتزامها الاستغناء عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.

وأضاف المصدر أن الوزارة ترى هذه الخطوة من جانب الشركة "مبالغ فيها".

وأشارت المصادر إلى رصد الحكومة الفرنسية 15 مليار يورو (8ر16 مليار دولار) لمساعدة قطاع الطيران في مواجهة الجائحة، قائلة إن الحكومة كانت تأمل أن تستفيد أيرباص من العرض الحكومي بالكامل.

يأتي ذلك فيما ذكرت الشركة، ومقرها في مدينة تولوز الفرنسية، أنها بدأت في إجراء مناقشات مع شركائها الاجتماعيين، وتستهدف التوصل إلى اتفاق بحلول خريف 2020. ولم تستبعد الشركة شطب الوظائف رغم قولها إنه تعمل على تقليص تأثير خططها إلى أدنى درجة ممكنة.

وتضم فرنسا وألمانيا الجزء الأكبر من الوظائف التي سيتم شطبها، حيث من المقرر الاستغناء عن قرابة خمسة آلاف وظيفة في كل من الدولتين. وسيتم شطب حوالي 1700 وظيفة في بريطانيا و900 في إسبانيا وحوالي 1300 وظيفة في باقي أنحاء العالم.