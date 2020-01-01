قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مصر نصيبها من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن ملء خزان سد النهضة سيؤثر على مصر في فترات الجفاف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن فترات الجفاف تتطلب تقليل في تخزين المياه من جانب إثيوبيا، وبالفعل اتفقنا على هذا الأمر في واشنطن ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم.

وتابع: «مصر دولة عفية، وكل أجهزة الدولة شغالة».

ورد على سؤال الإعلامي رامي رضوان: «الدولة لن تسمح بأي تهديد لحياة المصريين»، قائلا: «أكرر كل أجهزة الدولة شغالة، ولن نقبل باتفاق يبخس حقوقنا أو يؤثر على حياة المصريين».