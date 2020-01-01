 وزير الري: مصر دولة عفيّة.. وكل أجهزة الدولة شغالة في ملف سد النهضة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يوليه 2020 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الري: مصر دولة عفيّة.. وكل أجهزة الدولة شغالة في ملف سد النهضة


نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:33 م

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مصر نصيبها من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن ملء خزان سد النهضة سيؤثر على مصر في فترات الجفاف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن فترات الجفاف تتطلب تقليل في تخزين المياه من جانب إثيوبيا، وبالفعل اتفقنا على هذا الأمر في واشنطن ولكن الجانب الإثيوبي لم يلتزم.

وتابع: «مصر دولة عفية، وكل أجهزة الدولة شغالة».

ورد على سؤال الإعلامي رامي رضوان: «الدولة لن تسمح بأي تهديد لحياة المصريين»، قائلا: «أكرر كل أجهزة الدولة شغالة، ولن نقبل باتفاق يبخس حقوقنا أو يؤثر على حياة المصريين».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك